Девелопер «К.А.Н.» за ІІ кв.-2018 нарастил чистую прибыль в 10,5 раз

ООО "К.А.Н." (Киев) по итогам первого полугодия 2018 года увеличило чистую прибыль в 10,5 раз - до 24,8 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход предприятия за два квартала 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с первым полугодием-2017 - до 79,4 млн грн, непокрытый убыток сократился на 6% - до 385,9 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании уменьшились на 1,6% - до 579,2 млн грн, а текущие обязательства сократились на 32% - до 277,9 млн грн, суммарная дебиторская задолженность на конец отчетного периода сократилась на 42,4% и составила 39,9 млн грн.

ООО "К.А.Н." создано в 2001 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на июль-2018, собственником ООО является "Деверте Холдинг ГмбХ" (Deverte Holding GmbH, Австрия).

Зарегистрированный капитал ООО "К.А.Н." на июль-2018 составляет 23,6 тыс. грн, конечным собственником числится Александр Спектор (Киев).