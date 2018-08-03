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Владелец 99,9% акций СК «Доверие и Гарантия» сократил пакет до 0%
17:40 03.08.2018 |
ООО "Смартфинанс" владеющее 99,98% акций страховой компании "Доверие и Гарантия" (оба - Киев), сократило свой пакет в ней до 0%, сообщается в официальной информации страховщика.
Как сообщалось, "Смартфинанс" стал акционером СК "Доверие и Гарантия" в марте 2016 года, увеличив свою долю с 0% до 97,5%, тогда как компания "Русский Стандарт" (РФ) сократила свою долю с 99,9828% до 2,4828%. Разрешение на приобретение было выдано Нацкомфинуслуг 23 февраля 2016 года
Национальный банк Украины в феврале 2017 года определил новую финансовую группу в составе ПАО "Банк Форвард", ЧАО "Страховая компания "Доверие и Гарантия", ООО "Универсальное бюро кредитных историй". Контролером группы стал Рустам Тарико.
ООО "Смартфинанс" зарегистрировано в 2014 году. Согласно Единому госреестру Министерства юстиции, его единственным собственником является компания Beyond Standart Limited (Виргинские о-ва, Британия).
Уставный капитал "Смартфинанса" составляет 5,1 млн грн.
ЧАО "СК "Доверие и Гарантия" осуществляет страховую деятельность с 2006 года.
Уставный капитал страховщика составляет 11,64 млн грн.
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