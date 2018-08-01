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Госстройкомпания «Укрбуд» за 6 мес.-2018 получила 32,3 млн грн чистой прибыли
07:49 01.08.2018 |
Государственное ПАО "Строительная компания (СК) "Укрбуд" (Киев) по результатам первого полугодия 2018 года увеличило чистую прибыль в семь раз - до 32,3 млн грн.
Согласно отчету компании по МСФО в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход составил 161,5 млн грн, что соответствует показателю за аналогичный период-2017. Валовая прибыль выросла в 2,6 раза - до 56,5 млн грн, операционная прибыль - в 5,6 раза, до 44,4 млн грн.
Нераспределенная прибыль компании выросла почти втрое - до 45,7 млн грн. Текущие обязательства снизились в 2,5 раза - до 104 млн грн, долгосрочные отсутствуют.
Как сообщалось, ГПАО "СК "Укрбуд" в 2017 году увеличило чистую прибыль на 12,4% - до 6,8 млн грн, чистый доход вырос на 46,4% и составил 445,2 млн грн.
ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".
Компания занимается проектированием и строительством объектов промышленного и гражданского назначения, подготовкой кадров для стройотрасли. В состав "Укрбуда" входит 11 дочерних предприятий в Украине.
Собственником 100% акций ГПАО, согласно данным НКЦБФР, на первый квартал 2018 года являлся Кабинет министров Украины.
Зарегистрированный капитал ГПАО "СК "Укрбуд" на июнь-2018 составлял 193 млн грн.
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