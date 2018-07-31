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«Аптека доброго дня» через суд взыскала средства по программе реимбурсации
07:01 31.07.2018 |
ООО "Фармастор", владеющее аптечной сетью "Аптека доброго дня", в судебном порядке взыскало с управления здравоохранения Святошинского района столицы 398,657 тыс. грн за препараты, реализованные населению по программе реимбурсации "Доступные лекарства".
Согласно тексту решения Хозяйственного суда Киева от 18 июня 2018 года, "Фармастор" в период с 16 ноября по 16 декабря 2017 года в рамках программы по возмещению стоимости лекарственных средств реализовал препараты по программе на общую сумму 500,879 тыс. грн.
Вопреки договору, подписанному с компанией, управление здравоохранения не возместило понесенные "Фармастор" расходы в полном объеме из-за отсутствия у ответчика необходимой суммы. Так, за ним образовалась задолженность в сумме 398, 657 тыс. грн.
В тексте решения отмечено, что отсутствие у ответчика необходимых средств на момент, когда он должен был осуществить возмещение, не считается обстоятельством, которое может служить основанием для дальнейшего освобождения от ответственности.
"Таким образом, исковые требования в части взыскания суммы основного долга в размере 398,657 тыс. грн являются обоснованными и подлежат удовлетворению", - констатировал суд.
Кроме того, ответчик, согласно решению суда, должен возместить истцу также пеню в размере 49,113 тыс. грн, 3% годовых в размере 4,589 тыс. грн и инфляционные потери в размере 22,324 тыс. грн.
Как сообщалось, программа возмещения стоимости лекарств по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала в Украине 1 апреля 2017 года.
Согласно порядку возмещения средств, субъект хозяйствования дважды в месяц (15 числа каждого месяца, а также в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным) информирует управление здравоохранения о реализованных лекарствах. Управление, в свою очередь, в течение пяти дней с момента подачи соответствующего отчета осуществляет возмещение расходов аптечному учреждению. В случае задержки бюджетных средств расчет за реализованные препараты осуществляется в течение пяти банковских дней с даты получения соответствующих бюджетных ассигнований.
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