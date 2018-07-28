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1-е полугодие Приватбанк закончил с прибылью 6,9 млрд гривен
23:11 27.07.2018 |
В январе-июне Приватбанк получил чистую прибыль в размере 6,926 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл указывает, что реализация стратегии развития банка, ориентированной на повышение эффективности работы и укрепление лидирующих позиций в розничном сегменте и кредитовании малого и среднего бизнеса, позволила банку во втором квартале получить чистую прибыль в размере 3,272 млрд гривен, обеспечив значительный финансовый результат за полугодие.
По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход Приватбанка вырос на 505 млн гривен (15%), обеспечивая полное покрытие всех административных затрат банка.
Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн гривен (16%).
Регулятивный капитал Приватбанка на 1 июля 2018 года составляет 20,5 млрд гривен, достаточность регулятивного капитала (Н2) - 18,39% (при норме не менее 10%), мгновенная ликвидность (Н4) Приватбанка - 38,37% (при норме не менее 30%).
Как сообщали Українські Новини, согласно утвержденной Министерством финансов Стратегии развития Приватбанка, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала.
Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 год составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые Приватбанк намерен вернуть через суды.
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