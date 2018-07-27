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ICU построит мусороперерабатывающий завод в Житомире за €10 млн
08:27 27.07.2018 |
Компания «МС Социальный проект», которая входит в состав инвестгруппы ICU, инвестирует от 7 до 10 млн евро в строительство крупнейшего в Украине завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ICU.
Завод, который рассчитан на 150 человек персонала, будет построен в Житомире. Предварительные сроки строительства - 1 год. Точные сроки начала строительства в компании не называют, уточняя, что сначала ей нужно получить разрешение от местных властей.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил принципиальное согласование проекта.
Подрядчиком строительства выступит хорватская компания Tehnix.
«Технология, по которой будет работать завод, абсолютно безвредна для экологии и не предусматривает выбросов в окружающую среду, включая собственную систему очистки сточных и канализационных вод, - говорится в сообщении ICU. - Проектная мощность завода предполагает переработку около 82 тыс тонн ТБО в год, глубина переработки - 85-95%».
Согласно проекту, результатом переработки станет получение вторичного сырья, альтернативного RDF-топлива для цементных заводов и компоста из органической фракции ТБО. Все полученные продукты будут проданы для повторного использования, отмечают в компании.
По словам управляющего партнера ICU Константина Стеценко, компания рассматривает возможность строительства подобных заводов и в других городах Украины.
Группа ICU предоставляет услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Компания основана в 2006 году выходцами из нидерландского банковского холдинга ING. Под ее управлением находятся активы на сумму более 500 млн долларов.
Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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