Финансовые новости
- |
- 26.07.18
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин одобрил ТЭО строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС за 72,3 млрд гривен
13:03 26.07.2018 |
Кабинет Министров одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) общей стоимостью 72 342,904 млн гривен (согласно текущим ценам по состоянию на 5 мая 2017 года).
Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в четверг, передают Українськi Новини.
При этом стоимость первой загрузки ядерного топлива составляет 4 471,272 млн гривен.
Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет 2,094 тыс. МВт, при этом мощность двух турбогенераторов указана на уровне 2,2 тыс. МВт.
Так, предполагается установить две турбинные и две реакторные установки.
Ориентировочная продолжительность строительства - 7 лет.
Отмечается, что реализация проекта сооружения данных энергоблоков будет осуществляться за счет собственных средств национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Окончательная стоимость будет определена в проекте строительства после заключения соответствующих соглашений по инвестированию средств.
Также в ТЭО рассчитан минимальный тариф на электрическую энергию, которая будет производится энергоблоками №3 и №4, - 63,5 коп/кВт-час (без НДС).
Согласно документу, данный тариф обеспечит окупаемость и рентабельность проекта и высокий уровень финансово-коммерческой эффективности.
Кроме того, предусматривается ставка сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения ХАЭС, во время строительства энергоблоков №3 и №4 в размере до 10% стоимости строительства.
При этом в ходе заседания премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, "Энергоатому" и Министерству экономического развития и торговли доработать проект в части установки на энергоблоках №3 и №4 реакторных установок, кроме установок производства страны-агрессора.
Как сообщали Українськi Новини, китайская национальная ядерная корпорация CNNC заинтересована в достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.
ХАЭС планирует ввод в эксплуатацию энергоблока №3 в 2025 году.
Проект достройки двух энергоблоков основывается на технологии ВВЭР-1000 с использованием реакторной установки чешской компании Skoda JS.
В составе Хмельницкой АЭС работают 2 энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2 000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин утвердил проект внедрения электронных торгов по продаже спецразрешений на недропользование
|Как в Украине советскую ПЗРК «Игла» прокачали почти до «Стингера»
|Торговая война отменяется: США и Евросоюз договорились о торговле
|Курс доллара на межбанке продолжают поднимать, но настроения меняются
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин одобрил ТЭО строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС за 72,3 млрд гривен
|В компании Фирташа прошли обыски – «Нафтогаз» назвал причину
|lifecell увеличил чистый убыток на 120%
|Банк «Львов» увеличивает уставный капитал на 29,4%
|Минфин назвал госкомпаний, с которыми могут быть связаны самые большие фискальные риски для госбюджета.
|АМКУ выиграл у Киевстар дело о посекундной тарификации
Это интересно
|Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
|Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud
|В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.