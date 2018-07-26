Кабмин одобрил ТЭО строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС за 72,3 млрд гривен

Кабинет Министров одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) общей стоимостью 72 342,904 млн гривен (согласно текущим ценам по состоянию на 5 мая 2017 года).

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в четверг, передают Українськi Новини.

При этом стоимость первой загрузки ядерного топлива составляет 4 471,272 млн гривен.

Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет 2,094 тыс. МВт, при этом мощность двух турбогенераторов указана на уровне 2,2 тыс. МВт.

Так, предполагается установить две турбинные и две реакторные установки.

Ориентировочная продолжительность строительства - 7 лет.

Отмечается, что реализация проекта сооружения данных энергоблоков будет осуществляться за счет собственных средств национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Окончательная стоимость будет определена в проекте строительства после заключения соответствующих соглашений по инвестированию средств.

Также в ТЭО рассчитан минимальный тариф на электрическую энергию, которая будет производится энергоблоками №3 и №4, - 63,5 коп/кВт-час (без НДС).

Согласно документу, данный тариф обеспечит окупаемость и рентабельность проекта и высокий уровень финансово-коммерческой эффективности.

Кроме того, предусматривается ставка сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения ХАЭС, во время строительства энергоблоков №3 и №4 в размере до 10% стоимости строительства.

При этом в ходе заседания премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, "Энергоатому" и Министерству экономического развития и торговли доработать проект в части установки на энергоблоках №3 и №4 реакторных установок, кроме установок производства страны-агрессора.

Как сообщали Українськi Новини, китайская национальная ядерная корпорация CNNC заинтересована в достройке энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

ХАЭС планирует ввод в эксплуатацию энергоблока №3 в 2025 году.

Проект достройки двух энергоблоков основывается на технологии ВВЭР-1000 с использованием реакторной установки чешской компании Skoda JS.

В составе Хмельницкой АЭС работают 2 энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2 000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах).