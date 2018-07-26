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В компании Фирташа прошли обыски – «Нафтогаз» назвал причину
12:32 26.07.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" считает, что заявления «Региональной газовой компании» (РГК) о якобы заказанном со стороны "Нафтогаза" характере обысков, которые осуществили ранее правоохранители в офисе этой компании, являются провокационными и призваны отвлечь внимание общественности от краж газа компаниями, входящими в РГК (облгазами).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".
"Нафтогаз" напомнил, что правоохранители проводят обыски также у оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз", последний состоялся на прошлой неделе, и каждый раз руководство "Укртрансгаза" обеспечивает максимальное содействие работе правоохранительных органов.
"С 1 августа должна вступить в силу версия Кодекса газотранспортной системы, утвержденная предыдущим составом Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), без учета предложений «Укртрансгаза», в нарушение законной процедуры. Есть веские основания полагать, что в создании этого кодекса участвовали юристы, работающие на олигарха Дмитрия Фирташа, фактического владельца РГК", - говорится в сообщении.
Также НАК считает, что Кодекс в его нынешней редакции призван закрепить как монополизм облгазов на региональных рынках, так и возможность для них безнаказанно заниматься несанкционированным отбором, то есть кражами, газа.
"Нафтогаз» последовательно выступает за скорейшее введение суточной балансировки газа в Украину, но основанной на европейских принципах прозрачности и обеспечения интересов всех участников рынка. Введение суточной балансировки, основанной на действующем Кодексе ГТС, созданном для удовлетворения интересов облгазов, приведет лишь к легализации схем хищения газа и дискредитирует саму идею создания в Украине прозрачного и эффективного рынка газа", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее в СМИ появилась информация, что РГК обвиняет "Нафтогаз" в давлении на компанию путем проведения заказных обысков.
Как сообщал УНИАН, в середине июня госкомпания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз», 100% «дочка» «Нафтогаза», заявила, что Кодекс ГТС не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.
Ранее в «Укртрансгазе» планировали до 2018 года перейти на ежедневное составление балансов природного газа и запустить балансирующий рынок.
НКРЭКУ настаивает на внедрении с 1 августа 2018 года процедуры суточного балансирования рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС.
Справка УНИАН. Посуточное балансирование рынка газа - это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.
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