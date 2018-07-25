Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 21:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
АМКУ выиграл у Киевстар дело о посекундной тарификации
18:24 25.07.2018 |
Хозяйственный суд города Киева отказал мобильному оператору Киевстар в иске к Антимонопольному комитету, который оштрафовал его на 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков.Об этом в комментарии LIGA.net рассказала государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.
«Киевстар хотел чтобы суд признал недействительным решение АМКУ в полном объеме. Но в иске было отказано», - отметила она.
АМКУ еще 14 декабря 2017 года принял решение наложить штраф на оператора мобильной связи.
"Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация "посекундная". По факту это утверждение ложное - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора", - заявляли тогда в АМКУ.
Киевстар обратился в суд и в начале марта было открыто дело. Невыполнение выплаты штрафа приводит к начислению пени в размере 1,5% за каждый день просрочки у от суммы штрафа. (или 319, 6 тыс грн. в день) Суд распорядился заморозить санкцию до решения суда по сути спора.
В пресс-службе Киевстар отметили, что учли рекомендации АМКУ и своевременно приняли меры, чтобы сделать коммуникацию более понятной для клиентов.
«В то же время с целью подтверждения правомерности решения АМКУ Киевстар обратился в суд с соответствующим иском. Решение о дальнейшем обжаловании будет принято компанией после получения полного текста решения суда», - отметили в компании.
Аналогичное судебное разбирательство происходит сейчас и между АМКУ и lifecell. В сентябре 2017 года комитет оштрафовал оператора на 19 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин назвал госкомпаний, с которыми могут быть связаны самые большие фискальные риски для госбюджета.
|АМКУ выиграл у Киевстар дело о посекундной тарификации
|«Укрэнерго» подписало контракт на поставку программного оборудования для балансирующего рынка
|«Нафтогаз» нанял британскую юридическую компанию за 30 миллионов
|«Нафтогаз» в 2017г увеличил чистую прибыль в 2,2 раза – консолидированный отчет
|Дефицит мощностей “Укрзалізниці” обойдется экономике потерей 4,8% ВВП в 2023 году - IMFgroup
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине