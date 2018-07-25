Минфин назвал госкомпаний, с которыми могут быть связаны самые большие фискальные риски для госбюджета.

В этот перечень вошли компании, которые имеют высокую долговую нагрузку; кредиты, привлеченные под госгарантии; обязательства по кредитам в иностранной валюте; финансируются из госбюджета.

Эта информация важна Минфину при составлении и выполнении госбюджета.

Поэтому Кабмин еще 11 января постановлением № 7 утвердил Методику оценки фискальных рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования госсектора экономики, которая устанавливает механизм определения возможного стоимостного влияния фискальных рисков от деятельности этих предприятий на госбюджет.

Теперь Минфин начнет ежеквартально обнародовать информацию о показателях деятельности этих предприятий.

В этом списке есть НАК «Нафтогаз Украины», «Украинская железная дорога» и ГП «Энергорынок», подчиняющиеся Кабмину.

В список включены по одному госактиву из сфер компетенции Минагрополитики (Государственная продовольственно-зерновая компания), Мининфраструктуры («Укрпочта»), Минмолодежи и спорта (НСК «Олимпийский»), Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГСП «Чернобыльская АЭС»), Госагентства автомобильных дорог (ДАК «Автомобильные дороги Украины»), подчиняющийся «Нафтогазу» «Укртрансгаз».

Самый длинный список компаний с фискальными рисками у Минэнергоугля: НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Региональные электрические сети», «Лисичанскуголь», «Селидовуголь», «Львовуголь», «Мирноградуголь», «Первомайскуголь», «Шахтоуправление Южно-донбасское №1», «Торецкуголь», «Шахта им. М.С.Сургая».

По две компании в списке у Государственного космического агентства («Укркосмос», «ПО ЮМЗ им. А.М.Макарова») и ГК «Укроборонпром» («НПКГ "Зоря-Машпроект"», ГП «Антонов»).