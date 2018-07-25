Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 21:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин назвал госкомпаний, с которыми могут быть связаны самые большие фискальные риски для госбюджета.
18:41 25.07.2018 |
В этот перечень вошли компании, которые имеют высокую долговую нагрузку; кредиты, привлеченные под госгарантии; обязательства по кредитам в иностранной валюте; финансируются из госбюджета.
Эта информация важна Минфину при составлении и выполнении госбюджета.
Поэтому Кабмин еще 11 января постановлением № 7 утвердил Методику оценки фискальных рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования госсектора экономики, которая устанавливает механизм определения возможного стоимостного влияния фискальных рисков от деятельности этих предприятий на госбюджет.
Теперь Минфин начнет ежеквартально обнародовать информацию о показателях деятельности этих предприятий.
В этом списке есть НАК «Нафтогаз Украины», «Украинская железная дорога» и ГП «Энергорынок», подчиняющиеся Кабмину.
В список включены по одному госактиву из сфер компетенции Минагрополитики (Государственная продовольственно-зерновая компания), Мининфраструктуры («Укрпочта»), Минмолодежи и спорта (НСК «Олимпийский»), Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГСП «Чернобыльская АЭС»), Госагентства автомобильных дорог (ДАК «Автомобильные дороги Украины»), подчиняющийся «Нафтогазу» «Укртрансгаз».
Самый длинный список компаний с фискальными рисками у Минэнергоугля: НАЭК «Энергоатом», НЭК «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Региональные электрические сети», «Лисичанскуголь», «Селидовуголь», «Львовуголь», «Мирноградуголь», «Первомайскуголь», «Шахтоуправление Южно-донбасское №1», «Торецкуголь», «Шахта им. М.С.Сургая».
По две компании в списке у Государственного космического агентства («Укркосмос», «ПО ЮМЗ им. А.М.Макарова») и ГК «Укроборонпром» («НПКГ "Зоря-Машпроект"», ГП «Антонов»).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
|Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин назвал госкомпаний, с которыми могут быть связаны самые большие фискальные риски для госбюджета.
|АМКУ выиграл у Киевстар дело о посекундной тарификации
|«Укрэнерго» подписало контракт на поставку программного оборудования для балансирующего рынка
|«Нафтогаз» нанял британскую юридическую компанию за 30 миллионов
|«Нафтогаз» в 2017г увеличил чистую прибыль в 2,2 раза – консолидированный отчет
|Дефицит мощностей “Укрзалізниці” обойдется экономике потерей 4,8% ВВП в 2023 году - IMFgroup
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине