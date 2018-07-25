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Дефицит мощностей “Укрзалізниці” обойдется экономике потерей 4,8% ВВП в 2023 году - IMFgroup
19:25 24.07.2018 |
При отказе правительства от текущей программы по обновлению и модернизации локомотивного парка железной дороги среднегодовой убыток для экономики составит от 4,8% ВВП или $5,4 млрд в год.
К таким результатам пришли экономисты IMF group Ukraine в своем отчете о достаточности локомотивных мощностей для грузовых перевозок железнодорожным транспортом в условиях роста урожая и восстановления экономики Украины до 2023 года.
"Возникший дефицит мощностей по сравнительно дешевым железнодорожным перевозкам приведет к тому, что такие отрасли как металлургия, АПК и производство строительных материалов будут вынуждены сократить объемы производства. Поэтому, при отказе Правительства от текущей программы по обновлению и модернизации локомотивного парка железной дороги среднегодовой убыток для экономики составит от 4,8% ВВП или $5,4 млрд в год. - сообщается в пресс-релизе IMF group.
В исследовании прогнозируется, что потенциальный объем спроса на ЖД-перевозки, в зависимости от динамики урожайности и энергоемкости ВВП, в следующие 5 лет может вырасти из текущих 339,5 до 393-456 млн тонн.
При этом, отмечается, что объем мощностей «Укрзалізниці» по грузообороту сейчас находится на ниспадающем тренде.
Так, даже с учетом уже подписанного контракта на поставку первых 30 локомотивов General Electric, суммарное количество тепловых и электрических локомотивов «Укрзалізниці», предназначенных для грузовых перевозок составляет всего 579 единиц и ежегодно сокращается в среднем на 25 локомотивов.
"При сохранении текущих показателей производительности и выбывания локомотивов - к 2022-му году у нас останется их всего 504 ед., способных перевозить 291 млн тонн в год. Таким образом, дефицит тяги составит от 35% до 57% грузооборота." - резюмируют экономисты IMF group
Напомним, в 2017-ом году менеджмент "Укрзалізниці" представил Стратегию развития до 2021 года, согласно которой планировалось закупить 262 локомотива на общую сумму в 35,9 млрд. грн.
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