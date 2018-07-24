НБУ просит правоохранителей расследовать деятельность «Роялстендард» по привлечению средств по завышенным ставкам

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать деятельность компании Royal Standard (ООО "Роялстендард") по привлечению средств вкладчиков по завышенным ставкам - под 24-33% годовых в гривнях и 18-22% годовых в долларах, сообщил НБУ.

"НБУ не предоставляет лицензий на привлечение депозитов или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. В то же время компания не получала таких лицензий и у других регуляторов финансового сектора - Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Более того, ООО "Роялстендард" вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты", - написал Нацбанк на странице в "Фейсбук" во вторник.

Согласно сообщению, "Роялстендард" предлагает вкладчикам вносить средства наличными непосредственно в офисе компании или перечислять на ее банковский счет, а проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре. В качестве гарантии такого депозита с вкладчиком заключается договор залога прав на движимое/недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью вдвое больше стоимости депозита.

"Людям объясняют, что кроме приема депозитов компания также предоставляет другим лицам кредиты под залог имущества - именно права на это имущество и передаются вкладчикам в качестве гарантии вклада. Рыночная стоимость и само наличие такого имущества вызывает сомнения", - подчеркивают в Нацбанке.

