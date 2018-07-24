Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ просит правоохранителей расследовать деятельность «Роялстендард» по привлечению средств по завышенным ставкам
15:47 24.07.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать деятельность компании Royal Standard (ООО "Роялстендард") по привлечению средств вкладчиков по завышенным ставкам - под 24-33% годовых в гривнях и 18-22% годовых в долларах, сообщил НБУ.
"НБУ не предоставляет лицензий на привлечение депозитов или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. В то же время компания не получала таких лицензий и у других регуляторов финансового сектора - Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Более того, ООО "Роялстендард" вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты", - написал Нацбанк на странице в "Фейсбук" во вторник.
Согласно сообщению, "Роялстендард" предлагает вкладчикам вносить средства наличными непосредственно в офисе компании или перечислять на ее банковский счет, а проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре. В качестве гарантии такого депозита с вкладчиком заключается договор залога прав на движимое/недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью вдвое больше стоимости депозита.
"Людям объясняют, что кроме приема депозитов компания также предоставляет другим лицам кредиты под залог имущества - именно права на это имущество и передаются вкладчикам в качестве гарантии вклада. Рыночная стоимость и само наличие такого имущества вызывает сомнения", - подчеркивают в Нацбанке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев
|НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривны и время его обнародования
|Какое термобарическое оружие готовит для оккупантов украинская оборонка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит мощностей “Укрзалізниці” обойдется экономике потерей 4,8% ВВП в 2023 году - IMFgroup
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
|НБУ просит правоохранителей расследовать деятельность «Роялстендард» по привлечению средств по завышенным ставкам
|Владелец «Милкиленда» решил оспорить в суде порядок НБУ об установлении связанных с банком лиц
|Кабмин изменил перечень стратегически важных предприятий
|Суд признал недействительным договор по дноуглублению в портах на 712 миллионов
Это интересно
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
|Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710