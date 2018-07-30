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Львовский ЛРЗ в I полугодии замедлил темп прироста убытка до 16,5%
07:45 30.07.2018 |
ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (ЛЛРЗ), входящий в структуру ПАО "Укрзализныця", в январе-июне 2018 года увеличил чистый убыток на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 31,3 млн грн.
Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за этот период сократился на 5,6% - до 107,43 млн грн.
Как сообщалось, по итогам первого квартала завод увеличил убыток почти на 39% - до 21 млн грн.
Согласно отчетности, в январе-июне завод отремонтировал ,в частности, 368 колесных пар на 25,87 млн грн и реализовал 346 пар на 24,11 млн грн; 67 тяговых двигателей почти на 15 млн грн (реализовал 53 ед. на 12,07 млн грн), а также отремонтировал 6 ед. подвижного состава на 56,9 млн грн (реализовал 9 на 66,8 млн грн).
Таким образом, с учетом обнародованных ранее показателей работы предприятия в январе-марте, в апреле-июне текущего года завод сократил чистый убыток на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 10,24 млн грн, и увеличил чистый доход на 22,4%, до 76,9 млн грн.
ЛЛРЗ специализируется, в частности, на ремонте электровозов постоянного и переменного тока, тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, колесных пар, изготовлении запасных частей для ремонта железнодорожного транспорта.
В 2017 году ЛЛРЗ увеличил чистый доход на 30,8 к 2016 году, до 234,6 млн грн, чистый убыток вырос на 29% до 46,7 млн грн.
Показатели работы ЛЛРЗ, млн грн
|Показатель
|6 мес. 2018
|6 мес. 2017
|Изм., %
|3 мес.-18
|3 мес.-17
|Изм., %
|2 кв.-18
|2 кв.-17
|Изм., %
|Чистый доход
|107.43
|113.76
|-5.6
|30.50
|50.91
|-40.1
|76.93
|62.85
|22.4
|Чистая прибыль (убыток)
|-31.30
|-26.88
|16.5
|-21.06
|-15.16
|38.9
|-10.24
|-11.72
|-12.6
Данные: ЛЛРЗ, НКЦБФР
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