Львовский ЛРЗ в I полугодии замедлил темп прироста убытка до 16,5%





ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (ЛЛРЗ), входящий в структуру ПАО "Укрзализныця", в январе-июне 2018 года увеличил чистый убыток на 16,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 31,3 млн грн.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход за этот период сократился на 5,6% - до 107,43 млн грн.

Как сообщалось, по итогам первого квартала завод увеличил убыток почти на 39% - до 21 млн грн.

Согласно отчетности, в январе-июне завод отремонтировал ,в частности, 368 колесных пар на 25,87 млн грн и реализовал 346 пар на 24,11 млн грн; 67 тяговых двигателей почти на 15 млн грн (реализовал 53 ед. на 12,07 млн грн), а также отремонтировал 6 ед. подвижного состава на 56,9 млн грн (реализовал 9 на 66,8 млн грн).

Таким образом, с учетом обнародованных ранее показателей работы предприятия в январе-марте, в апреле-июне текущего года завод сократил чистый убыток на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 10,24 млн грн, и увеличил чистый доход на 22,4%, до 76,9 млн грн.

ЛЛРЗ специализируется, в частности, на ремонте электровозов постоянного и переменного тока, тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, колесных пар, изготовлении запасных частей для ремонта железнодорожного транспорта.

В 2017 году ЛЛРЗ увеличил чистый доход на 30,8 к 2016 году, до 234,6 млн грн, чистый убыток вырос на 29% до 46,7 млн грн.





Показатели работы ЛЛРЗ, млн грн

Показатель 6 мес. 2018 6 мес. 2017 Изм., % 3 мес.-18 3 мес.-17 Изм., % 2 кв.-18 2 кв.-17 Изм., % Чистый доход 107.43 113.76 -5.6 30.50 50.91 -40.1 76.93 62.85 22.4 Чистая прибыль (убыток) -31.30 -26.88 16.5 -21.06 -15.16 38.9 -10.24 -11.72 -12.6

Данные: ЛЛРЗ, НКЦБФР