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СК «Аверс» выкупит 75% своих акций
12:54 30.07.2018 |
Акционеры ЧАО "Страховая компания "Аверс" (Киев) на собрании 20 июля приняли решение о выкупе 15 тыс. акций компании (75%) с целью их аннулирования, сообщается в официальной информации страховщика.
Независимая оценка стоимости акции определила ее цену в 2,6 грн при номинальной стоимости 1 тыс. грн.
Выкуп акций состоится с 23 сентября по 28 декабря текущего года.
По данным компании, на момент принятия указанного решения ее акционерами являются ООО "БАСК Лтд." (22,85%), члены набсовета Даниил Волынец (65%) и Сергей Билогорцев (5,15%).
ЧАО "СК "Аверс" зарегистрировано в 2007 году. Специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования.
Уставный капитал страховщика составляет 20 млн грн.
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