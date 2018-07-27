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«Укрбургаз» в 2018 году планирует нарастить объемы бурения на 33%
07:53 27.07.2018 |
"Укрбургаз" (подразделение ПАО "Укргазвыдобування") в 2018 году планирует нарастить объемы бурения на 33%, по сравнению с предыдущим годом, до 320 тыс. м, сообщил директор "Укргазвыдобування" по добыче Юрий Нагорняк на "круглом столе" в Киеве в понедельник.
"В 2016 году было около 200 тыс. метров, в 2017 - 240 тыс. метров, а в 2018 будет 320 тыс. метров. Идет наращивание темпов бурения", - сказал он.
Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.
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