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Банк «Львов» увеличивает уставный капитал на 29,4%
07:38 26.07.2018 |
Банк "Львив" (Львов) увеличивает уставный капитал на 99,5 млн грн, или на 29,4% - до 438,405 млн грн путем дополнительного выпуска акций.
Как говорится в официальном сообщении банка в прессе, решение об увеличении уставного капитала приняли акционеры банка на общем собрании 7 июня.
Банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн в два этапа в период с 24 августа до 7 сентября 2018 года.
Банк "Львив" зарегистрирован в 1991 году. Его крупнейшим акционером на 23 мая 2018 года являлось ООО "Нью Прогресс Холдинг" (99,899%), крупнейшим бенефициаром - гражданин Исландии Маргеир Петурсон.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (1,804 млрд грн) банк "Львив" занимал 44-е место среди 84 действовавших в стране банков.
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