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Кабмин изменил перечень стратегически важных предприятий
19:05 23.07.2018 |
Кабинет министров Украины исключил ряд предприятий из перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №555 от 21 февраля, которое было опубликовано в газете "Урядовый курьер" 21 июля, передает Depo.ua.
Это, в частности, государственный концерн "Укрторф", государственное научно-производственное предприятие "Электронмаш", ОАО "Киевский радиозавод" и Институт теоретической физики имени Боголюбова Национальной академии наук Украины.
Согласно постановлению, в то же время, в перечень включили государственное предприятие "Исследовательско-проектный центр кораблестроения", государственное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины и государственное предприятие "Укрспецсвязь".
Кроме того, в перечень вошли национальный научный центр "Институт почвоведения и агрохимии имени Соколовского, Институт растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук (НААН), Институт продовольственных ресурсов НААН, Институт разведения и генетики животных имени Зубца НААН, Национальный научный центр "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства" НААН и Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН.
Также перечень пополнился шестью предприятиями геологоразведочной отрасли: государственным предприятием "Южукргеология", Причерноморским государственным региональным геологическим предприятием, Украинским государственным геологоразведочным институтом, государственным геофизическим предприятием "Укргеофизика", государственным научно-производственным предприятием "Государственный информационный геологический фонд Украины" и государственным предприятием "Украинская геологическая компания".
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