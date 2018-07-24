Суд признал недействительным договор по дноуглублению в портах на 712 миллионов

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, заключенный между государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и «Техморгидрострой Николаев».

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно сообщению, в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро обратилось в суд для предотвращения растраты бюджетных средств и защиты государственных интересов.

«В результате признания договора недействительным предотвращено перечисление в пользу «Техморгидрострой Николаев» около 395 млн грн и нанесение госпредприятию «АМПУ» ущерба на сумму около 146 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием иска НАБУ стали материалы, полученные детективами в ходе осуществления под процессуальным руководством прокуроров САП досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладения в 2015-2016 годах средствами «АМПУ» во время проведения процедур государственных закупок, заключения и исполнения договоров с «Техморгидрострой Николаев» о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

По данным следствия, в 2015-2016 годах «АМПУ» провела две процедуры закупки дноуглубительных услуг в форме конкурсных торгов.

Однако победители при проведении обоих торгов избраны с нарушениями Закона Украины «О государственных закупках» и Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

«Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, предоставленных до момента заключения второго договора, должностные лица «АМПУ» подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов - «Техморгидрострой Николаев». В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах, а именно - на сумму более 247 млн грн. Эта сумма подтверждена выводами судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства. Нарушения допущены при проведении закупки и подтверждены выводами специалистов Государственной аудиторской службы Украины и решениями Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 19-20 апреля 2018 года подозреваемым в завладении более чем 247 млн грн предприятия «Администрация морских портов Украины» открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Досудебное расследование этих фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.