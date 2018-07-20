Укртелеком хочет заменить проводную связь мобильной

Укртелеком, получив добро от телеком-регулятора, начал пилотный проект по использованию мобильной сети для организации услуг местной фиксированной телефонии. Об этом говорится в сообщении компании. Таким образом, провод для организации связи не понадобится.

Решение будет реализовано с помощью дочернего 3G-оператора ТриМоб. У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, тарифные планы на фиксированную телефонию.

Единственное, что меняется - это телефонный аппарат. Укртелеком собирается сдавать такие телефоны в аренду. В Укртелекоме считают, что такое решение поможет компании ускорить восстановление фиксированной телефонии в местах с большим количеством краж медного кабеля.

Пилот начнется в августе 2018 года и продлится 3 месяца. В случае положительных результатов оператор сможет реализовывать решение и в других регионах.

Напомним, Укртелеком в 2016 году так и не смог продать Тримоб, так как в ФГИ посчитали, что компания ЕСУ (СКМ) не выполнила условия приватизации.