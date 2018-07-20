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Ощадбанк выиграл суд у Укртелекома
11:35 20.07.2018 |
Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил решение хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и Укртелекомом, на сумму более 1 млрд. грн.
Как сообщает пресс-служба банка, таким образом, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с Укртелекома задолженности на сумму 1,1 млрд. грн. Соответствующий иск банка находится на рассмотрении хозяйственного суда г. Киева.
Напомним, 15 сентября 2015 года Укртелеком и Ощадбанк заключили договор, согласно которому банк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации ООО ЕСУ (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 000 000 шт. по цене 1 млрд. грн. плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.
В августе 2017 года, во избежание выполнения обязательств по договору путем уплаты банку более 1 млрд. грн., Укртелеком подал иск в хозяйственный суд Киева о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск.
17 июля по кассационной жалобе банка судебные решения были отменены и дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.
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