Финансовые новости
- |
- 20.07.18
- |
- 11:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Прокуратура расследует закупки аутстаффинговых услуг «Киевстаром», «Новой поштой» и «дочками» международных ТНК
09:11 20.07.2018 |
Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг несколькими десятками "дочек" крупных международных компаний, а также "Киевстаром" и "Новой Поштой" у компаний "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф".
"Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом, а именно: "Хуавей Украина", "Самсунг электроникс Украина компани", "Киевстар", "Нова пошта" и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей", - говорится в тексте определения Днепровского райсуда Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года.
Согласно документу, прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий, "вступив в сговор неустановленными лицами", перечисляют на счета подконтрольных им "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" денежные средства за "якобы предоставление последними собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями - заказчиками услуг".
Прокуратура указывает, что в течение 2014-2018 годов за такие услуги двум ООО было перечислено свыше 1,5 млрд грн, а эти компании, согласно заключению экспертного исследования "Исследовательского информационно консультационного центра", нанесли ущерб государству свыше 955 млн грн.
По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" их взаимоотношений с заказчиками, среди которых также "ППГ Украина", "Тойота - Украина", "Хускварна Украина", "Альянс Холдинг", "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Миле", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина", ТП Вижн Украина".
Помимо того в этом списке компаний "Гибсон Инновейшнз Украина", "БСХ Бытовая Техника", "Коника Минолта Украина", "Филипс Украина"., "Пионер Украина", "Дюпон Украина", "Кимберли-Кларк Украина", "Санофи - Авентис Украина", "Селдико", "БАСФ Т.О.В", "Тева Украина", "Проктер энд Гембл Украина". Суд включил в него также "Монделис Украина", "Телесвит", "Данон Днепр", "Сингента", "Якобс Украина", "Байер", "Дхл Интернешнл Украина", "Филипс Световые Решения Украина", "Эйвон Косметикс Юкрейн", "Адам Украина", "Лореаль Украина", "Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И", "ЗИП", Проминвестбанк и "других".
Согласно определению речь идет, в том числе, о данных о трудоустроенных в течение 2014 - 2018 годов лицах с иностранным гражданством.
Кроме того, суд другим определением решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие к вещам и документам, которые находятся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка, УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, о движении денежных средств по счетам "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" с указанием необходимых данных по транзакциям.
Согласно информации на сайте PromotionStaff, компания основана в 1998 году в Канаде и имеет офисы в Торонто, Киеве и Москве. В настоящее время группа компаний PromotionStaff осуществляет реализацию проектов по аутстаффингу/аутсорсингу персонала, поиску и подбору высококвалифицированных специалистов для более 150 партнеров в 12 странах мира, а общее количество аутстаффингового персонала превышает 10 тыс. специалистов.
Выручка ООО "Промоушн Аутсорсинг" в 2016 году выросла на 35% - до 604,62 млн грн, а чистая прибыль - на 12,1%, до 2,38 млн грн.
Выручка ООО "Промоушн Стафф" в 2016 году увеличилась на 20,5% - до 131,63 млн грн, а чистая прибыль - на 17,5%, до 0,71 млн грн.
Обе компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко. Их финансовые данные за 2017 год пока отсутствуют.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ начала расследование против должностных лиц ДнепрАзота из-за незаконной остановки производства хлора
|НБУ оценивает рост ВВП Украины во II кв.-2018 в 3,2%
|Станет ли Венгрия крупным газовым хабом в Центральной Европе?
|Крупные игроки прокачали межбанк, чтобы хорошенечко заработать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прокуратура расследует закупки аутстаффинговых услуг «Киевстаром», «Новой поштой» и «дочками» международных ТНК
|«Кернел» в 2018 ФГ увеличил продажи масла на 20,1%, зерна сократил на 8,2%
|Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго
|Банк «Центр» решил присоединиться к МТБ Банку
|Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»
|Кабмин выделил 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Одесса»
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро
|Nokia X5: современная платформа с поддержкой ИИ, экран 19:9 и цена в 150 долларов
|«Антонов» совместно со швейцарцами будет производить беспилотные воздушные такси
|Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером
|Rolls-Royce представил проект летающего такси
|Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
|Это то, что нам всем может понадобиться: электрические мышцы