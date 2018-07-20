Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

НАК "Нафтогаз Украины" опроверг заявление Киевской городской администрации (КГГА) о том, что Хозяйственный суд Киева отказал в ходатайстве признать КП "Киевтеплоэнерго" правопреемником части долговых обязательств по соглашению на поставку природного газа между НАК и ПАО "Киевэнерго".

"Решение по тому делу, в котором суд рассматривает вопросы правопреемственности по долгам, ожидается ближе к концу месяца... Сегодня рассматривалось ходатайство "Киевэнерго" о том, чтобы стороной спора в одном из многих судебных дел между нами и "Киевэнерго" стало новое коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Это ходатайство суд отклонил", - указано в сообщении НАК.

В НАК отметили, что сегодняшнее решение не приближает КГГА "к цели простить "Киевэнерго" 4 млрд грн долга за счет "Нафтогаза".

"Киевэнерго" имеет достаточно дебиторской задолженности от потребителей (в том числе и КГГА), чтобы закрыть долг перед "Нафтогазом". При переходе котельных и другого имущества на "Киевтеплоэнерго", на него по закону переходит и ответственность за накопленные долги. Если новое предприятие не заберет себе долги и права требования по ним, "Киевэнерго" сможет собрать эти средства с потребителей, а с нами не рассчитаться", - подчеркивают в НАК.

В "Нафтогазе" также напомнили, что компания не требует немедленной оплаты задолженности, а только ее признание, как требует закон, и готовы обсуждать с "Киевтеплоэнерго" график реструктуризации и списания начисленных штрафных санкций.

"Заявление КГГА об обращении в Конституционный суд с попыткой отменить статью 22 закона "О теплоснабжении" подтверждает, что наличие и содержание этой статьи киевской власти известны: договор на поставку льготного газа мы можем заключить с новым управляющим имуществом только в случае принятия новым управляющим задолженности за поставленный ранее газ", - резюмировали в НАК.

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа. НАК подал встречный иск к КП в рамках спора между сторонами по правопреемственности газовых долгов и заключению договора на поставку газа

"Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

Ранее столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго". Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" на втором этапе - до 1 августа текущего года.

