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Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»
12:30 19.07.2018 |
Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность компании "Киевэнерго" перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" за потребленный газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго".
Соответствующее решение по иску компании "Нефтегаз" суд вынес в четверг, передают Українськi Новини.
Согласно исковым требованиям "Нефтегаза", ссылаясь на п. 3 ст. 22 закона о теплоснабжении, предлагалось передать "Киевтеплоэнерго" как правоприемнику теплоснабжающей сферы столицы задолженность частного предприятия.
Ранее НАК заявлял, что оплата этого долга является главным условием для заключения договора с новосозданным КП "Киевтеплоэнерго".
Параллельно в Хозсуде Киева рассматривается иск КГГА к "Нефтегазу", в котором город просит суд обязать компанию заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго".
Заседание суда состоится 24 июля.
Как сообщали Українськi Новини, в конце мая "Нефтегаз Украины" заявил о готовности поставлять природный газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" при условии принятия ею на баланс задолженности энергокомпании "Киевэнерго" перед НАКом.
"Нефтегаз" готов заключить договор о поставках газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства по долговым обязательствам путем заключения договоров перевода долга между "Киевтеплоэнерго", "Киевэнерго" и НАК, как того требует закон "О теплоснабжении".
По данным "Нефтегаза", задолженность "Киевэнерго" перед НАКом по состоянию на 22 мая составляет 4,4 млрд гривен.
Киевский городской совет отказался принять на баланс коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" задолженность компании "Киевэнерго" перед "Нефтегазом".
КГГА намерена просить "Нефтегаз" подписать договоры на поставку природного газа на объекты теплогенерации до 1 июня, несмотря на наличие задолженности.
Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до 30 июня.
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