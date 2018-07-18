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«Антонов» совместно со швейцарцами будет производить беспилотные воздушные такси
11:59 18.07.2018 |
Госпредприятие «Антонов» подписало меморандум о взаимопонимании с компанией AIR-ION TECHNOLOGIES SA (Швейцария), который предусматривает партнерство в разработке электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной платформы, разработанной швейцарской компанией.
Как сообщает пресс-служба «Антонова», произошло это во время авиасалона Farnborough-2018, который сейчас проходит в пригороде Лондона.
«Предварительно запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч. Документ предусматривает несколько этапов сотрудничества, на первом из которых партнеры проведут исследования мировых технологий и рынка по применению электрических БПЛА в качестве воздушного такси, а также гибридных БПЛА в других гражданских и военных целях», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, «Антонов» будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях госпредприятия планируется наладить линию по серийному производству беспилотников.
После подписания меморандума украинское предприятие вошло в состав сформированной AIR-ION TECHNOLOGIES SA международной системы партнерства, которая включает ведущие компании и научно-исследовательские институты из США, Канады, Великобритании, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, добавили в ГП «Антонов».
Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.
Компания AIR-ION TECHNOLOGIES SA находится в Лугано, Швейцария, производит беспилотные вертолеты.
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