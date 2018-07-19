ОПЗ выбрал компанию для работы по давальческой схеме

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) отобрало по результатам конкурса компанию "Либерти газ" для работы по давальческой схеме.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Победителем по результатам конкурса от 12 июля для работы по договору переработки давальческого сырья ОПЗ отобрал "ЛИБЕРТИ ГАЗ", - заявил он.

Щуриков добавил, что также были предложения от International V.T.I. Group Holding V.B. (USA), NCTC AG (Швейцария), Производственно-коммерческого предприятия "Укрэнергоинвест".

По его словам, "Либерти газ" выиграла с такими тарифами на переработку: аммиак - 32,5 доллара/тонна, карбамид - 44,0 доллара/тонна.

Кроме того, после 16:00 12 июля в адрес "ОПЗ" поступили письма-намерения о сотрудничестве от компаний EFTX UK GROUP LLC (Оман), TRAMETA K.S. (Словакия).

Также Щуриков уточнил, что в случае отказа "Либерти газ" от подписания договора о переработке давальческого сырья в течение пяти дней, ОПЗ продолжит рассмотрение предложений по взаимному сотрудничеству в сфере переработки давальческого сырья со всеми компаниями, которые прислали свои предложения.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ОПЗ объявил отбор компании-партнера для работы по давальческой схеме.

99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода попал в число объектов большой приватизации - его планировали продать в этом году.

До конца июля Фонд госимущества планирует отобрать советника для продажи ОПЗ, причем у него будет 6 месяцев для поиска инвестора.

26 июня первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил, что долги предприятия составляют почти 7,2 миллиарда гривень.

