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Польша выдала Украине экс-главбуха «Укрспирта» Безродного, он арестован
11:41 18.07.2018 |
Генеральная прокуратура Польши выдала Генеральной прокуратуры Украины бывшего главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Сергея Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Генеральная прокуратура Республики Польша удовлетворила ходатайство ГПУ о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" С.Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Досудебным расследованием установлено, что Безродный по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн. 808 тыс. 631 грн. и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 млн 859 тыс. 541,23 грн", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
По ее словам, фактическая передача С.Безродного была осуществлена 16 июля 2018 года в международном пункте пропуска "Дорогуськ-Ягодин".
"Постановлением Шевченковского районного суда г.Киева от 17.07.2018 применена к С.Безродному мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в качестве альтернативы в сумме 27 млн 615 тыс. грн", - проинформировала Л.Сарган.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза.
Как сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Украины, ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывшего главного бухгалтера ГП "Укрспирт" по ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый скрывался от органов предварительного расследования, в связи с чем находился в международном розыске. 25 июля 2016 года по сообщению Укрбюро Интерпола он был задержан на территории Республики Польша.
Генпрокуратура Украины 1 августа 2016 года направила Генеральную прокуратуру Польши ходатайство о выдаче С.Безродного Украине для привлечения к уголовной ответственности.
Как сообщалось, помимо С.Безродного в розыске экс-директор ГП "Укрспирт" предприятия Михаил Лабутин.
По информации Генпрокуратуры, он руководил преступной организацией, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП "Укрспирт" 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины.
25 января 2018 года стало известно о задержании М.Лабутина в Румынии. В Румынию направлен запрос об экстрадиции М.Лабутина в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
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