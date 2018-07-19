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Главой набсовета «Укрзализныци» избран Шевки Аджунер
08:27 18.07.2018 |
В Киеве состоялось первое заседание наблюдательного совета "Укрзализныци", на котором был избран его председатель. Эту должность, сообщает пресс-служба УЗ, получил представитель ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.
Его заместителем стал директор Офиса по привлечению и поддержки инвестиций Даниэль Билак, корпоративным секретарем - Мирослав Молнар.
Напомним, 20 сентября 2017 года Кабинет министров утвердил положение о принципах формирования наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". Согласно положению наблюдательный совет должен состоять из семи человек, четверо из которых являются независимыми членами совета, трое - представителями государства.
Состав наблюдательного совета был назначен на заседании Кабмина 20 июня.
В него вошли экономист Андерс Ослунд, один из менеджеров Deutsche Bank Кун Кристиан, австрийский специалист в области бухучета Андреас Матье, исполнительный директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, директор Офиса по привлечению и поддержки инвестиций Даниэль Билак, член набсовета "Магистральных газопроводов Украины" Константин Марьевич, бывший руководитель представительства Blackstone в Украине Иван Юрик.
ПАО "Укрзализныця" начало хозяйственную деятельность в конце 2015 года (раньше УЗ была государственной администрацией железнодорожного транспорта). Компания является национальным перевозчиком грузов и пассажиров по железной дороге.
Сейчас УЗ обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место в Евразии после Китая, России и Индии.
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