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Владелец «Милкиленда» решил оспорить в суде порядок НБУ об установлении связанных с банком лиц
07:59 24.07.2018 |
Украинский бизнесмен, владелец группы "Милкиленд" Анатолий Юркевич подал иск против Национального банка Украины (НБУ) относительно противоправности одного из признаков для установления физических или юридических лиц, связанными с банком.
Оспариваемый второй абзац, седьмого подпункта, второго пункта, третей главы положения "Об установлении связанных с банком лиц", утвержденного постановлением НБУ №315 от 12 мая 2015 года, дает основание устанавливать наличие такой связи, если имеет место: "принятие от должника/контрагента меньшего обеспечения выполнения обязательств, или обеспечения более низкого качества, чем принимается от других клиентов".
Окружной административный суд Киева постановлением от 4 июля открыл производство по заявлению истца. Первый судебный процесс назначен на 1 августа 2018 года.
Ранее, в апреле 2016 года, дочернее предприятие "Милкиленд-Украина" и его контролер обращались в Окружной административный суд Киева с иском против НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с требованием признать противоправными действия уполномоченного лица ФГВФЛ по определению истцов связанными и окончательными ключевыми участниками ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ).
Указанный банк 28 мая 2015 года был отнесен к числу проблемных. Спустя три месяца Нацбанк по предложению ФГВФЛ принял решение ликвидировать финучреждение, поскольку оно не выполнило план финансового оздоровления после отнесения к категории проблемных.
УПБ (ранее - Меблипромбанк) основан в 1992 году. Крупнейшим его акционером с 95,39% по состоянию на 1 апреля 2015 года через ООО "Украинский инвестиционно-финансовый альянс", ООО "Еврофинанс" (Киев) и Lanex.Inc. (Панама) был Евгений Балушка.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру общих активов (4,55 млрд грн) банк занимал 36-е место среди 133 действовавших в стране банков, однако к 1 июля размер активов упал до 1,35 млрд грн при объеме обязательств 1,66 млрд грн, в том числе физлиц - 0,79 млрд грн.
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