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ООО «Евро Финанс Лтд.» намерено приобрести 98,87% акций ПАО «Вторичные ресурсы»
07:50 23.07.2018 |
Предприятие с иностранными инвестициями ООО "Евро Финанс Лтд." (Киев) намерено приобрести 84 млн 566,480 тыс. шт. простых именных акций (98,8686% уставного капитала) предприятия по операциям с ломом черных металлов ПАО "Вторичные ресурсы" (Кировоград).
Согласно объявлению компании, в настоящее время "Евро Финанс Лтд." и аффилированные с ним лица не владеют акциями "Вторичные ресурсы".
Вместе с тем, по данным НДУ на первый квартал 2018 года, в собственности ООО "Металинвест Лтд.", которое аффилировано с ООО "Евро Финанс Лтд." (оба - Киев, зарегистрированы по одному адресу), в настоящее время находится 98,8686% акций ПАО "Вторичные ресурсы".
Уставный капитал ПАО "Вторичные ресурсы" составляет 4,277 млн грн, номинал акции - 0,05 грн.
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