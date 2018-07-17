Герега стал совладельцем компании Чумак

Основатель компании Эпицентр К Александр Герега стал совладельцем одного из крупнейших в Украине производителей кетчупов - частного акционерного общества Чумак в Каховке Херсонской области. Об этом LIGA.net сообщил источник, знакомый с ходом сделки. Официально в Эпицентре К информацию не комментируют, но, как утверждает собеседник LIGA.net, в томатный бизнес зашли Гереги не для того, чтобы его развивать. "Это юридические нюансы", - сообщил собеседник LIGA.net.

В системе раскрытия информации по ценным бумагам и фондовому рынку, 3 июля у Чумака появился новый мажоритарный акционер ООО "Компания Чумак", который сконцентрировал 50,096% акций ЧАО. ООО Компания Чумак создано в августе 2017 года с уставным капиталом 1,81 млрд грн инвесткомпанией Dragon Capital чешского инвестбанкира Томаша Фиалы.

До этого практически все акции (99,999%) принадлежали кипрской Chumak Holdings Limited.

По информации издания Олигарх, один из акционеров - компания East Capital не скрывала, что намерена при удобном случае и справедливой оценке перепродать компанию. Поэтому, когда в феврале 2018 года Dragon Capital получил от Антимонопольного комитета для своего ООО Компания Чумак разрешение на концентрацию свыше 50% в капитале материнского Чумака, наблюдатели расценивали это как давно намеченный выход из совместного проекта East Capital, и оформление единоличного контроля над компанией со стороны Dragon Capital.

Однако, утверждает издание, Фиала действует в паре с партнером - депутатом Верховной Рады Александром Герегой, владельцем Эпицентр К, который стал миноритарным учредителем ООО Компания Чумак с 2,37%. Остальными 97,63% владеют Dragon Capital и Полидромос.