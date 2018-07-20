«Кернел» в 2018 ФГ увеличил продажи масла на 20,1%, зерна сократил на 8,2%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в 2018 финансовом году (июль-июнь), сократил продажи зерна на 8,2% по сравнению с прошлым ФГ - до 4,646 млн тонн.

Согласно сообщению компании на ее сайте во вторник, продажи наливного подсолнечного масла в 2018 ФГ возросли на 20,1% - до 1,301 млн тонн, бутилированного подсолнечного масла сократились на 9,7% - до 118,6 млн литров.

За указанный период холдинг переработал 3,136 млн тонн семян подсолнечника, что на 6% выше показателя за 2017 ФГ.

Агрохолдинг также сообщает, что в апреле-июне 2018 ФГ продажи наливного масла увеличились на 37,3% - до 386,64 тыс. тонн, бутилированного подсолнечного масла сократились на 16,3% - до 32,8 млн литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи зерна в четвертом квартале 2018 ФГ выросли на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ - до 1,573 млн тонн.

Перевалка зерна на экспортных терминалах группы в 2018 ФГ сократилась на 0,6% - до 6,06 млн тонн, в четвертом квартале выросла на 12,6%, до 1,61 млн тонн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 560 тыс. га, производственные мощности 2,5 млн тонн зерновых и масличных в год.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017г увеличил свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

"Кернел" завершил 2017 финансовый год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,169 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до $319,2 млн.