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Работники «Турбоатома» пытаются заблокировать выплату дивидендов
07:35 17.07.2018 |
Несколько сотрудников - миноритарных акционеров АО "Турбоатом" (Харьков), 75,22% акций которого принадлежат государству, обратились в суды с требованием приостановить выплату дивидендов в обеспечение исков и признать собрание акционеров, на котором принималось решение о выплате дивидендов, недействительным по формальным причинам.
Как поясняет заместитель генерального директора АО "Турбоатом" Александр Бураков в статье, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг, на такой шаг работники предприятия вынуждены пойти в связи с тем, что установленная государством на текущий год для предприятий с госдолей норма отчисления на дивиденды в размере 75% прибыли, лишает компанию оборотных средств и надежды на дальнейшее обновление и достойное место среди ведущих мировых производителей.
"Люди готовы лишиться собственных дивидендов, чтобы предприятие работало", - подчеркивает он.
А.Бураков напоминает, что в 2017 году "Турбоатом" перечислил на дивиденды 50% прибыли, тогда как некоторые госкомпании - только 30%.
"В этом году государство требует 75%. Что это означает для Турбоатома? С учетом того, что на дивиденды в этом году направлено более 400 млн грн (госдоля - ИФ), разница 45% (базовый норматив - 30%), выплаченных государству, составит около 180 млн грн, которые предприятие могло бы направить на дальнейшую модернизацию, исследовательские работы, обучение и привлечение высококлассных кадров, продвижение продукции на мировых рынках", - подчеркивает замдиректора.
Он также напоминает, что требованиями международных торгов предусмотрена необходимость наличия на счетах участника тендера свободных финансовых ресурсов, которые с учетом стоимости контрактов могут достигать десятков, а то и сотен миллионов долларов, и которых после выплаты дивидендов государству у "Турбоатома" может не оказаться.
"И тогда под угрозу может попасть репутация украинских производителей на мировых рынках", - резюмирует он.
Помимо этого, пишет А.Бураков, документ об увеличении отчислений появляется обычно в конце февраля, когда финплан предприятия утвержден с заложенными в нем 30%, и его приходится переделывать, "проявляя чудеса ловкости, чтобы выжить".
Как сообщалось, собрание акционеров АО "Турбоатом" 25 апреля утвердили общий размер годовых дивидендов за 2017 год в размере 532,8 млн грн, в том числе на госдолю - 400 млн грн.
"Турбоатом" в 2017 году получил чистую прибыль в размере 710,42 млн грн, что на треть меньше, чем в 2016 году.
Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.
Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.
В то же время, для ЧАО "Укргидроэнерго" и Ощадбанка сделано исключение: они должны выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2017 год - минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.
В июне к этим госкомпаниям добавлена "Укрзализныця".
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