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Глава «Укрпошты» подал в отставку и обнародовал условия продолжения контракта
10:49 13.07.2018 |
И.о. генерального директора "Укрпошты" Игорь Смелянский написал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну заявление об отставке и обнародовал условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года.
"Несмотря на распространенную практику и.о. в нашей стране, я считаю, что успешно руководить такой большой и сложной компанией, как "Укрпошта" в статусе и.о. бесконечно - неправильно. Стремясь вперед, я считаю, должен быть четкий мандат доверия и система контроля, и да - мотивации", - написал И.Смелянский на своей странице в Facebook.
Как сообщается на его странице в соцсети, среди необходимых условий нового контракта - возможность формирования собственной команды и рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ и поддержанная правительством стратегия развития компании.
"...И да, рыночная система мотивации (как бы политически непопулярно это не звучало) с понятными ориентирами для руководства компании - что важнее: прибыль сегодня или качественная инфраструктура завтра; присутствие даже в убыточных селах, чтобы там была цивилизация, или все-таки прибыль; а что делать если не платят за услуги, предоставляемые даже за себестоимость? На все эти вопросы ответы должны быть определены четко в начале контракта, чтобы потом не было догадок, зачем и куда бежала команда и компания", - отметил он.
И.Смелянский в четверг вечером сообщил о своем решении журналистам, отчитавшись о руководстве компанией за последние два года.
Накануне президент Украины Петр Порошенко отреагировал на обращение граждан о сокращении отделений "Укрпошты" в сельской местности, а также прекращении предоставления услуги по выплате пенсий через ее отделения в случае, если регулируемые государством тарифы на это не будут повышены, призвав воздержаться от таких шагов и выработать более приемлемый вариант.
На встрече с И.Смелянским, министрами соцполитики Андреем Ревой и инфраструктуры В.Омеляном и главой правления Пенсионного фонда Алексеем Зарудным глава государства назвал неприемлемыми сокращения отделений "Укрпошты" в селах, тогда как компания в рамках эксперимента уже начала внедрять мобильные отделения, чтобы отказаться от нерентабельных стационарных.
"Государственные предприятия должны выполнять определенные социальные функции", - подчеркнул П.Порошенко.
Глава государства отметил, что поддерживает внедрение в "Укрпоште" новых современных методов работы, в частности, таких как интернет-торговля, но до проработки новой модели работы в селе и ее утверждения правительством настоятельно рекомендовал воздержаться от сокращения сети в селах и найти компромисс с Пенсионным фондом.
В свою очередь, пресс-служба "Укрпошты" сообщила, что закрытие отделений не произойдет в случае изменения регулируемых государством тарифов на выплату пенсий, которые остаются неизменными с 2004 года. И.Смелянский выразил надежду на нахождение компромисса, который позволит сохранить уникальную сеть "Укрпошты" в селах, напомнив, что компания внесла предложения по тарифам еще в ноябре 2017 года.
Как сообщалось, Кабмин 20 апреля 2016 года по итогам конкурса назначил И.Смелянского, менеджера американского офиса KPMG, главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.
В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.
Затем 4 июля Кабмин согласился с предложением Мининфраструктуры назначить И.Смелянского генеральным директором "Укрпошты". Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано обеспечить заключение контракта с И.Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля этого года.
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