Нацсовет по телевидению оштрафовал телеканал «Интер» на 4 млн гривен





Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини

"По результатам внеплановой проверки деятельности телеканала "Интер" 11 июля члены Национального совета признали наличие нарушений норм законов Украины в эфире лицензиата за 9 мая и единогласно проголосовали за назначение заказчику санкции "взыскание штрафа", - сказано в нем.

Согласно сообщению, регулятор получил многочисленные письма с жалобами, в которых сообщалось, что 9 мая "Интер" транслировал в своем эфире концерт "Победа. Одна на всех", содержание которого, по мнению заявителей, унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду, призывает к подрыву целостности государства и содержит признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины.

На основании этих жалоб Нацсовет провел мониторинг вещания и впоследствии внеплановую выездную проверку деятельности телеканала, во время которой зафиксировал подтверждения наличия признаков нарушения действующего законодательства в эфире лицензиата за 9 мая 2018 года.

Отмечается, что выявленные нарушения касаются высказываний ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского, которые звучали во время трансляции концерта "Победа. Одна на всех".

Во время обсуждения этого вопроса все члены Нацсовета признали эти нарушения в вещании телеканала "Интер" недопустимыми и единогласно проголосовали за взыскание штрафа, который в соответствии с законодательством телеканал должен уплатить в государственный бюджет в тридцатидневный срок со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении.

Размер штрафа составляет 25% лицензионного сбора, что равно 4,046 млн гривен.

В свою очередь представитель телеканала "Интер" Ольга Мусийко сообщила, что их юристы не видят юридических оснований для принятия соответствующего решения и заявила, что это решение будет обжаловано в суде.

Как сообщали Українськi Новини, Нацсовет по телевидению продлил на 7 лет лицензии на цифровое вещание 24 телеканалам, в том числе "1+1", "Интеру", ICTV и "Прямому".