Dragon Capital продала более половины своих акций «Украинской биржи»

Чешская Dragon Capital s.r.о. сократила свою долю в ПАО "Украинская биржа" (УБ, Киев) до 9,992% с 20,788%, сообщила фондовая площадка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в понедельник.

Условия сделки и покупатель ценных бумаг не уточняется.

Как сообщалось, "Московская биржа" (МБ, РФ) в 2016 году вышла из капитала фондовой площадки "Украинская биржа": в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,997 тыс. акций украинской биржи (19,988% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа "Универ Капитал" выкупила остальные 23% акций УБ в собственности МБ. В том числе группа "Универ Капитал" выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,64% акций УБ и примерно 3% акций биржи напрямую.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,788%.

Ранее также сообщалось, что МБ была включена в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Помимо блокировки активов и ограничения торговых операций, они предполагают также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Соответственно, УБ с 18 июня 2018 года приостановила торговлю в режиме безадресных заявок всеми ценными бумагами.

УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.