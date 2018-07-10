Финансовые новости
- |
- 10.07.18
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд вернул имущество Запорожского титано-магниевого комбинату государству
14:36 09.07.2018 |
Хозяйственный суд Запорожской области вернул имущество ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) государству. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
Сообщается, что решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд государственного имущества Украины и компания "Толексис Трейдинг Лимитед".
По данным следствия, в 2013 году во исполнение постановления правительства с победителем конкурса - оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, - с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства был заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".
Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находившийся в управлении Государственного предприятия "ЗТМК".
Компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла вклад в сумме 110 млн долларов, который имел целевое назначение - финансирование модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015. Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Большинство из привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.
В дальнейшем эти средства были выведены из Украины на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен.
Отметим, 14 ноября 2016 в суд передали обвинительное заключение в отношении директора данного предприятия, который растратил 492 млн гривен. Сейчас идет рассмотрение обвинительного акта по существу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Спокойная торговля на межбанке вылилась 9 июля в удешевление доллара на 8,5 копеек
|«Азовское озеро». Чем обернется российская блокада судоходства в Мариуполь и Бердянск
|Moody's повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный
|Инфляция в Украине в июне нулевая 2-й месяц подряд, в годовом измерении замедлилась до 9,9% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ferrexpo в I полугодии снизила общий выпуск окатышей на 1,2% из-за ремонта линии окомкования
|Dragon Capital продала более половины своих акций «Украинской биржи»
|Суд вернул имущество Запорожского титано-магниевого комбинату государству
|Аэропорт Борисполь стал лидером в рейтинге самых быстрорастущих европейских аэропортов
|Аэропорт «Львов» в I пол.-2018 нарастил пассажиропоток в 1,5 раза
|Ахметов и Пинчук не получат компенсации $13 млрд за Криворожсталь
Это интересно
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают
|Файлы Google Docs оказались доступны в Яндексе
|Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»
|Корейцы сделали сканер отпечатков с датчиком температуры тела
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Facebook задействует разработку Bloomsbury AI для борьбы с фейковыми новостями