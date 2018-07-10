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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд вернул имущество Запорожского титано-магниевого комбинату государству

 

Хозяйственный суд Запорожской области вернул имущество ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) государству. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд государственного имущества Украины и компания "Толексис Трейдинг Лимитед".

По данным следствия, в 2013 году во исполнение постановления правительства с победителем конкурса - оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, - с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства был заключен договор об учреждении ООО "ЗТМК".

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находившийся в управлении Государственного предприятия "ЗТМК".

Компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла вклад в сумме 110 млн долларов, который имел целевое назначение - финансирование модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015.  Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Большинство из привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен.

Отметим, 14 ноября 2016 в суд передали обвинительное заключение в отношении директора данного предприятия, который растратил 492 млн гривен. Сейчас идет рассмотрение обвинительного акта по существу.
По материалам: РБК-Украина
 

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