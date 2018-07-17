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Банк «Грант» реорганизовался из ПАО в ЧАО
14:01 16.07.2018 |
Банк "Грант" (Харьков) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Банк "Грант" осуществлена 6 июля.
Данное решение было принято на собрании акционеров банка 16 апреля.
Как сообщали Українські Новини, 97,5% банка "Грант" опосредованно владеет президент банка Саркис Симовьян.
С 2018 года ПАО обязаны находиться в реестре хотя бы одной из украинских фондовых бирж, иметь акции в свободном обращении или отказаться от организационной формы ПАО.
По материалам:
Українські Новини
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