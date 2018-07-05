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«Укрпочта» присоединилась к платежной системе «Простір»
15:47 05.07.2018 |
ПАО «Укрпочта» присоединилась к национальной платежной системе «Український платіжний простір».
Это третья платежная система, с которой будет работать компания, после недавней регистрации договоров об участии общества в международных платежных системах Visa и MasterCard.
Такое решение стало возможным после получения «Укрпочтой» лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
«Присоединение к платежным системам и полученая лицензия на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов дают возможность нашим клиентам впервые за 25 лет существования «Укрпочты» расплачиваться платежными картами», - отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
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