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«Укрнафта» прокредитовала совместный бизнес Иванчука и Коломойского на 325 млн грн
15:23 05.07.2018 |
ПАО «Укрнафта» подало иск к ООО «Группа компаний «Техинсервис» с требованием вернуть долг в размере 330 млн грн. В обосновании иска указано, что ответчик «ненадлежащим образом выполнил свои обязательства по возврату кредитных средств». Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 8 июня, который принял иск к рассмотрению.
Общая сума заявленных требований - 330,08 млн грн из которых непосредственно долг - 325,02 млн грн. Остальные 5,06 млн грн приходятся 3% годовых. Рассмотрение иска запланировано на 6 июля. В определении суда не раскрывается дата и обстоятельства заключения сделки, по которой возникла задолженность.
ООО «Группа компаний «Техинсервис» зарегистрирована на пять офшорных компаний, в течение последних 7 лет директором компании является Василий Палийчук, работающий помощником депутата Андрея Иванчука в двух созывах Верховной Рады. На сегодняшний день А.Иванчук является заместителем главы фракции «Народный Фронт» в парламенте.
«Группа компаний «Техинсервис» специализируется на производстве биоэтанола. В 2015 г. Игорь Коломойский дважды публично признал, что компания «Техинсервис» является его общим бизнесом с депутатом Иванчуком.
Сначала в марте в интервью «Украинской правде»: «Есть некое предприятие, в котором у меня есть свой интерес, и у Иванчука есть интерес. Но там независимое управление, и я не вмешиваюсь в него, портфельный инвестор [...] Да...Да, я не знаю названия. Но вроде таки «Техинсервис». Нам когда-то сказали, что скоро у нас будет везде эко-бензин, и надо застолбить площадку. Вот мы и застолбили, потеряли деньги, а потом ввели акциз, и этот эко-бензин никто не производит».
В ноябре 2015 г. в интервью изданию «Левый берег» Коломойский заявил: «Есть предприятие, в котором я становлюсь акционером. А партнером у меня там является Иванчук, но оформлено все на меня. Да, он является моим партнером и, действительно, у нас есть договоренность».
Спустя год в декабре 2016 г. Иванчук в интервью изданию «Бизнес-Цензор» заявил, что не имеет отношения к «Техинсервису». «Когда мне говорят, что я имею отношение к такому-то своему другу, я признаю дружбу. Но это не значит, что я стал владельцем бизнеса», - говорил депутат.
Справка enkorr
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза с 2,9 до 1,4 млн т, газа - в три раза с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на июнь 2018 г. долг «Укрнафты» по налогам превысил 15 млрд грн. и составляет порядка 20% всей задолженности по стране.
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