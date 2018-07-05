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Турбоатом и Toshiba подписали меморандум о модернизации турбинного оборудования для АЭС
10:20 05.07.2018 |
АО "Турбоатом" (Харьков) и японская Toshiba Energy Systems&Solutions Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", в офисе которой в среду подписан документ.
По ее данным, компании договорились о начале взаимовыгодного сотрудничества в направлении внедрения проектов по модернизации турбинного оборудования машинных залов АЭС.
"Сотрудничество "Турбоатома" и Toshiba будет базироваться на высоком потенциале и многолетнем опыте обеих компаний в разработке и реализации новых инженерно-технических решений в ядерно-энергетической отрасли", - отмечено в пресс-релизе.
По словам гендиректора "Турбоатома" Виктора Субботина, компания вместе с Toshiba в ближайшее время определят первоочередные проекты и уже в сентябре на X Международном экономическом форуме в Харькове намерены согласовать план совместных действий.
"Наша компания реализует масштабные программы по повышению безопасности, надежности и эффективности энергоблоков украинских АЭС. Уверен, что сотрудничество наших партнеров-компаний "Турбоатом" и Toshiba будет способствовать развитию энергетического машиностроения в Украине, а затем повысит эффективность модернизации оборудования отечественных АЭС", ‒ отметил президент НАЭК Юрий Недашковский.
"Подписанный меморандум ‒ это шаг, который дает возможность внести вклад в повышение мощности энергетического оборудования, как для украинских АЭС, так и для атомно-энергетических объектов в третьих странах. Я очень рад, что Toshiba будет способствовать предоставлению более полных решений в ядерно-энергетической отрасли вместе с "Турбоатомом", так как наши компании являются лидерами в производстве оборудования для АЭС", - добавил вице-президент Toshiba Горо Янасе.
Как сообщалось, в октябре 2017 года меморандум о взаимопонимании в ядерно-энергетической отрасли с целью развития сотрудничества по вопросам модернизации турбогенераторного оборудования атомных электростанций Украины был подписан между Энергоатомом и Toshiba ESSC.
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
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