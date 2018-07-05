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Нацфинуслуг разрешила нерезиденту купить «ШвидкоГроші»
09:09 05.07.2018 |
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила нерезиденту Клаусу Георгу Альберту Треннеру приобрести 100% финансовой компании "Потребительский центр", которая работает под брендом "ШвидкоГроші".
Об этом говорится в соответствующем распоряжении комиссии, передают Українські Новини.
На данный момент 100% компании владеет кипрская компания Salemor Holdings.
Конечными ее бенефициарами являются киприоты Григориус Кира и Элини Лиоу.
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