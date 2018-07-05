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Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за поставленный газ перед Нафтогазом снизилась на 1,7% до 30,1 млрд гривен
08:12 05.07.2018 |
Задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и прямых промышленных потребителей за поставленный природный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по состоянию на 3 июля уменьшилась на 1,7%, или на 536 млн гривен до 30,1 млрд гривен по сравнению с прошедшей неделей.
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українськi Новини.
Задолженность "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю сократилась на 1,1%, или на 47 млн гривен, и на данный момент суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 4,1 млрд гривен.
Суммарная просроченная задолженность перед "Нафтогазом" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 25,7 млрд гривен, из них за 2018 год - 9,5 млрд гривен.
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