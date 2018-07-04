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ПриватБанк и UnionPay станут партнерами на украинском рынке
18:39 04.07.2018 |
Сегодня в Киеве ПриватБанк и компания UnionPay International подписали протокол о намерениях, который дает старт реализации совместных проектов лидера украинского банковского рынка и крупнейшей международной платежной системы. Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, в первую очередь партнерство банка и UnionPay станет стимулом для расширения инфраструктуры приема безналичных платежей и внедрения инновационных платежных сервисов в Украине.
«Подписание меморандума о сотрудничестве с ведущим международным партнером означает не только новые возможности для ПриватБанка и банковского сектора Украины в рамках интеграции в мировую финансовую систему, - отметил Петр Крумханзл. - В продолжение устойчивого тренда развития сотрудничества между Украиной и Китаем ПриватБанк поможет предоставить держателям карт UnionPay качественные финансовые продукты и услуги, а также поможет украинским торговым предприятиям и малому бизнесу привлечь больше китайских потребителей».
В рамках сотрудничества с UnionPay на первом этапе ПриватБанк рассматривает возможность запуска в 2019 году обслуживания карт платежной системы UnionPay International в сети банкоматов и платежных терминалов банка. Кроме того, банк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов, которые будут способствовать модернизации украинской индустрии платежей.
«С ростом экономического сотрудничества между странами растет спрос на трансграничные платежи между Китаем и Украиной, и сотрудничество с признанным лидером банковского рынка позволит достичь значительного прорыва в обслуживании карт UnionPay, продвижении инновационных платежных продуктов UnionPay в Украине, - отметил президент China UnionPay Co. Ltd Ши Вэнчао. - UnionPay накопила богатый опыт в разработке инновационных платежей, реализации проектов «умного города», финансовой интеграции и готова участвовать в развитии платежной индустрии в Украине, предоставляя держателям карт UnionPay еще более современные и безопасные платежные сервисы».
Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карт UnionPay. Сегодня UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличности в партнерстве с более чем 400 финансовыми институтами по всему миру. Например, более половины POS-терминалов и около половины банкоматов в Венгрии принимают карты UnionPay. UnionPay также принимается примерно в половине банкоматов и более 10 000 торговых точек в Чешской Республике. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах.
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