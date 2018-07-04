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Суд признал банкротом «Укрподшипник»
17:29 04.07.2018 |
Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом компанию "Укрподшипник" (Донецкая область).
Об этом говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.
Постановление о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры датировано 3 июля.
Ликвидатором имущества является Дмитрий Владимирович Годовиченко.
Предельный срок на подачу заявления о денежных требованиях к должнику - два месяца со дня официального обнародования сообщения о признании должника банкротом.
Как сообщали Українські Новини, Хозяйственный суд Донецкой области 25 января текущего года начал процедуру банкротства компании "Укрподшипник".
Заявление о возбуждении дела о банкротстве в суд подала компания "Автотехпром" (Киев).
Причина возбуждения дела - неисполнение решения хозсуда Донецкой области от 25 января прошлого года.
Общая сумма требований кредитора - 1,909 млн гривен.
Частное акционерное общество "Укрподшипник" владеет крупными пакетами акций предприятий металлургии, машиностроения и других отраслей.
"Укрподшипник" контролируют братья Андрей и Сергей Клюевы, но с 9 марта Печерский районный суд Киева запретил акционеру предприятия фонду Slav Handel, Vertretung Und Beteiligung Aktiengesellschaft (владеет 94,18%) отчуждать его акции.
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