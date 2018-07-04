Черноморский судостроительный завод суд признал банкротом

Хозяйственный суд Николаевской области признал Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ, Николаев) банкротом.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра судебной власти Украины, передают Українськi Новини.

"3 июля 2018 Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод». Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника", - говорится в нем.

Суд признал ЧСЗ банкротом и начал его ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим.

Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота.

У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в том числе по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры.

Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжению его имуществом, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2014 года Хозяйственный суд Николаевской области начал банкротство Черноморского судостроительного завода.