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Верховный Суд поддержал позицию НБУ по обеспечению выполнения обязательств Приватбанка по кредитам рефинансирования
10:56 04.07.2018 |
Верховный Суд 3 июля 2018 года поддержал правовую позицию Национального банка по обеспечению выполнения обязательств Приватбанка по кредитам рефинансирования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В частности речь идет об исках обществ "Агротерминал Логистик" и "Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез" к НБУ о расторжении ипотечных договоров с Приватбанком.
Истцы отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению.
Отмечается, что первая и апелляционные инстанции поддержали истцов.
Национальный банк и Приватбанк не согласились с такими решениями судей и обратились с кассационными жалобами в суд высшей инстанции.
После всестороннего изучения сути спора Верховный Суд отменил предыдущие судебные решения и полностью отказал в исках ООО "Агротерминал Логистик" и ОАО "ППИ "Южмедбиосинтез".
Подчеркивается, что Национальный банк считает эти решения Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине.
Национальный банк также ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах.
Однако регулятор отмечает, что тщательный подход, полное и всестороннее рассмотрение дела позволяет украинским судам принимать справедливые решения по подобным спорам, не дожидаясь примера от высшего суда.
В частности, 2 июля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционные жалобы НБУ и Приватбанку на решение Хозяйственного суда города Киева по иску ООО "Имме" к НБУ и Приватбанку о расторжении ипотечного договора.
Суд удовлетворил апелляционные жалобы регулятора и банка, и отказал в удовлетворении иска ООО "Имме" в полном объеме.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.
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