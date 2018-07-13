Месячный пассажиропоток аэропорта «Харьков» превысил 100 тыс. человек

В июне 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" (МАХ) составил 114,6 тыс. человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба МАХ, это рекордный показатель для аэропорта - впервые его месячный пассажиропоток превысил 100 тыс. чел.

Самыми популярными направлениями в июне были Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines), Киев (МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Дортмунд (WizzAir), Минск (Belavia), Милан (МАУ), Батуми (Myway Airlines, Yanair), Катовице (WizzAir), Тбилиси (Myway Airlines), Люблин (Bravo Airways).

В мае-2018 пассажиропоток МАХ составил 88,9 тыс. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (84,4 тыс. чел.). Доля пассажиропотока на международных рейсах составила 80%.

Общий пассажиропоток аэропорта за шесть месяцев текущего года составил 440,2 тыс. человек, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года (364,1тыс. человек).

Как сообщалось, в 2017 году МАХ увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс. человек (в 2016 году этот показатель составил 599,7 тыс. человек). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% - до 900тыс. человек.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.