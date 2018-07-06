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«Укроборонпром» завершил 40%-ное сокращение управленческого аппарата
07:41 06.07.2018 |
Госконцерн "Укроборонпром" завершил предусмотренную планом реформы и утвержденную набсоветом оптимизацию внутренней структуры и кадрового состава управленческого аппарата, сообщила пресс-служба госконцерна во вторник.
Согласно сообщению, в рамках оптимизации численность персонала госконцерна сокращена на 40% с сохранением необходимой функциональности. Кроме того, сокращены три должности заместителя генерального директора.
Как отмечают в госконцерне, кадровая реформа обеспечена созданной в соответствии с установленным законодательством и коллективным договором порядком увольнения работников конкурсной комиссией, отобравшей лучших специалистов в сфере оборонной промышленности. На сегодня численность административного звена "Укроборонпрома" насчитывает 180 специалистов.
Как уточняет пресс-служба, сэкономленные в рамках проведенной реформы средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей, обеспечение социальных гарантий работников предприятий концерна.
Согласно сообщению, созданная на замену прежней новая структура управления оборонными предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома", построена по кластерному принципу: каждый кластер контролируется и координируется соответствующим дивизионом.
"Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - сообщает пресс-служба.
По ее данным, на сегодняшний день в госконцерне уже созданы: дивизион бронетанковой техники; дивизион высокоточного оружия и боеприпасов; дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения; дивизион судостроения и морской техники.
"В заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения", - уточняет пресс-служба.
Как сообщалось, в состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.
Согласно данным госконцерна, по состоянию на март управленческий аппарат "Укроборонпрома" насчитывал 286 чел.
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