«Укроборонпром» завершил 40%-ное сокращение управленческого аппарата

Госконцерн "Укроборонпром" завершил предусмотренную планом реформы и утвержденную набсоветом оптимизацию внутренней структуры и кадрового состава управленческого аппарата, сообщила пресс-служба госконцерна во вторник.

Согласно сообщению, в рамках оптимизации численность персонала госконцерна сокращена на 40% с сохранением необходимой функциональности. Кроме того, сокращены три должности заместителя генерального директора.

Как отмечают в госконцерне, кадровая реформа обеспечена созданной в соответствии с установленным законодательством и коллективным договором порядком увольнения работников конкурсной комиссией, отобравшей лучших специалистов в сфере оборонной промышленности. На сегодня численность административного звена "Укроборонпрома" насчитывает 180 специалистов.

Как уточняет пресс-служба, сэкономленные в рамках проведенной реформы средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей, обеспечение социальных гарантий работников предприятий концерна.

Согласно сообщению, созданная на замену прежней новая структура управления оборонными предприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома", построена по кластерному принципу: каждый кластер контролируется и координируется соответствующим дивизионом.

"Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, на сегодняшний день в госконцерне уже созданы: дивизион бронетанковой техники; дивизион высокоточного оружия и боеприпасов; дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения; дивизион судостроения и морской техники.

"В заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения", - уточняет пресс-служба.

Как сообщалось, в состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно данным госконцерна, по состоянию на март управленческий аппарат "Укроборонпрома" насчитывал 286 чел.