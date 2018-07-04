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«Киевтеплоэнерго» пополнило парк 4 экскаваторами JCB, ожидает поставку до августа еще 19 экскаваторов и спецмашин
08:00 04.07.2018 |
КП "Киевтеплоэнерго" пополнило парк техники четырьмя экскаваторами JCB, ожидает поставку до конца июля еще 19 экскаваторов и специальных аварийный машин, сообщила пресс-служба компании.
"Киевтеплоэнерго" получило новую технику: четыре экскаватора с навесным оборудованием (гидромолотом, асфальторезом и др.). Техника уже запущена в работу. В целом в течение июля КП планирует получить 23 единицы спецтехники: 12 экскаваторов и 11 специальных аварийных машин", - указано в сообщении.
Согласно информации, обнародованной в системе ProZorro, "Киевтеплоэнерго" 4 июня текущего года подписало договор с ООО "Констракшн Мишинери" (Киев) на поставку 10 экскаваторов JCB на общую сумму 42,897 млн грн (с НДС).
Договор, в частности, предусматривает поставку девяти экскаваторов JCB 3 СХ Contractor (в комплекте с гидромолотами, ковшами для траншей шириной 0,4 м, пилами для асфальта и гидроустройствами для быстрой замены навесного оборудования) по 4,167 млн грн (с НДС). Также в рамках контракта предусмотрена поставка одного экскаватора JCB 5 СХ (в аналогичной комплектации) по цене 5,394 млн грн (с НДС).
"Киевтеплоэнерго" 4 июня подписало договор с ООО "Валидус Спецавто" (Киев) на поставку 11 специализированных автомобилей для обслуживания теплосетей на базе Ford Transit (в комплектации со сварочными аппаратами, маслостанциями, гидравлическими отбойными молотками, шламовыми помпами, гидравлическими пилами по бетону и асфальту, бензиновыми электрогенераторами, лестницами, ключами гаечными и др.) за 30,855 млн грн (с НДС), или по 2,805 млн грн (с НДС) за штуку.
В 2017 году "Киевтеплоэнерго" подписало с "Констракшн Мишинери" договор на покупку одного экскаватора JCB 3 СХ Contractor (в базовой комплектации) за 2,675 млн грн (с НДС), в 2016 году - одного экскаватора JCB 5 СХ (в базовой комплектации) за 3,418 млн грн (с НДС).
В 2017 году "Киевтеплоэнерго" также закупило два специализированных автомобиля у ООО "Техкомплект" на базе Renault Master (с другой комплектацией специнструментом) за 3,256 млн грн (с НДС), или по 1,628 млн грн (с НДС) за штуку; в 2016 году - один спецавтомобиль на базе Citroen Berlingo Multispace X-TR (в комплектации с корреляционным и акустическими искателями течей) у того же поставщика за 1,698 млн грн (с НДС).
Сейчас "Киевтеплоэнерго" использует более 200 единиц спецтехники (в т.ч. 30 экскаваторов), большинство техники арендовано у ПАО "Киевэнерго".
Как сообщалось, ранее столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от ПАО "Киевэнерго" к КП "Киевтеплоэнерго". Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" на втором этапе - до 1 августа текущего года.
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