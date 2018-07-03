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НИБУЛОН намерен инвестировать в зернохранилища Египта $2 млрд
12:31 03.07.2018 |
Компания «НИБУЛОН» намерена инвестировать $2 млрд в строительство новых зернохранилищ в Египте.
Об этом сообщает Elevatorist.com со ссылкой на Reuters.
Силосы будут сооружены на двух участках вблизи порта Александрии и порта Дамиетта. Кроме того, будут построены 20 барж каждая грузоподъемностью до 2 тыс. т для перевозок зерна по Нилу.
Первый этап инвестиционного проекта должен быть реализован в ближайшие два года.
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